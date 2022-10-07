فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة إيران

هبة بريس _ وكالات

دعت الخارجية الفرنسية، الجمعة، مواطنيها الذين “يزورون إيران إلى مغادرة البلاد في أقرب الآجال نظرا لمخاطر الاعتقال التعسفي التي يعرضون أنفسهم لها”.

وقالت الخارجية في تحديث لنصائح السفر نشرته على موقعها الإلكتروني إن “جميع الزوار الفرنسيين، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، معرضون لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة”.

وأضافت أن “هذا الخطر يتعلق أيضا بالأشخاص الذين يجرون زيارة سياحية بسيطة”، مشيرة إلى أنه “في حال الاعتقال أو الاحتجاز، فإن احترام الحقوق الأساسية وسلامة الأشخاص ليس أمرا مضمونا”.

وتشهد إيران حاليا حركة احتجاجية تتقدمها نساء اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق.

وقتل ما لا يقل عن 92 شخصا منذ 16 سبتمبر وفق منظمة “حقوق الإنسان في إيران” غير الحكومية ومقرها في أوسلو، فيما بلغت الحصيلة الرسمية 60 قتيلا بينهم 12 من عناصر قوات الأمن.

وتوفيت الشابة الكردية أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر في المستشفى حيث كانت ترقد في غيبوبة، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران على أيدي شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي.

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