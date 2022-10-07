إصابة شخص بإطلاق للنار في كندا

2022-10-07 / 23:32
5
هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام كندية بوقوع إطلاق للنار بالقرب من فندق في محافظة كيبيك الكندية يوم الجمعة، أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح.

وقالت الأجهزة الأمنية في كيبيك إن حادث إطلاق النار وقع ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي في موقف سيارات تابع لفندق “إستيريل ريزورت” على بعد نحو 100 كلم شمالي مدينة مونتريال.

وأفادت إذاعة كندا بأن 3 مجهولين أطلقوا النار على 3 آخرين في موقف السيارات، ثم تواروا عن الأنظار على متن سيارة سوداء.

وكانت التقارير الأولية تتحدث عن صابة 3 أشخاص نتيجة الحادث، لكن أمن كيبيك أكد إصابة شخص واحد فقط برصاص.

وأوضح في بيان أن جروحه بليغة، لكنها لا تهدد حياته

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كندا تمنع 10 آلاف مسؤول من “النظام المجرم” من دخول أراضيها

كندا تمنع 10 آلاف مسؤول من “النظام المجرم” من…

2022-10-07 / 22:05
Photo of توقيف إيراني يحمل سكينا في سفارة بلاده بكوبنهاغن

توقيف إيراني يحمل سكينا في سفارة بلاده بكوبنهاغن

2022-10-07 / 21:18
Photo of رئيسة وزراء بريطانيا تقيل وزيرا للدولة بعد شكوى بشأن سوء سلوكه

رئيسة وزراء بريطانيا تقيل وزيرا للدولة بعد شكوى بشأن…

2022-10-07 / 18:56
Photo of سخرية في تونس من طوابير طويلة للحصول على السكر

سخرية في تونس من طوابير طويلة للحصول على السكر

2022-10-07 / 18:51
Photo of بالدموع.. وزير جزائري يتحدث عن ندرة المواد الغذائية ببلاده

بالدموع.. وزير جزائري يتحدث عن ندرة المواد الغذائية ببلاده

2022-10-07 / 14:23
Photo of لإتمام الصفقة.. إيقاف دعوى تويتر ضد ماسك

لإتمام الصفقة.. إيقاف دعوى تويتر ضد ماسك

2022-10-07 / 13:57
Photo of وزيرة بلجيكية من أصول جزائرية تقص شعرها داخل البرلمان احتجاجا على اهانة المرأة بايران

وزيرة بلجيكية من أصول جزائرية تقص شعرها داخل البرلمان…

2022-10-07 / 12:59
Photo of منح بيلاروسي ومنظمتين روسية وأوكرانية جائزة “نوبل للسلام”

منح بيلاروسي ومنظمتين روسية وأوكرانية جائزة “نوبل للسلام”

2022-10-07 / 12:07
Photo of بسبب فاتورة الطاقة.. العجز التجاري يبلغ مستوى قياسيا في فرنسا

بسبب فاتورة الطاقة.. العجز التجاري يبلغ مستوى قياسيا في…

2022-10-07 / 11:34
Photo of تونس… الغنوشي يعلن اعتزامه التخلي عن رئاسة حركة النهضة

تونس… الغنوشي يعلن اعتزامه التخلي عن رئاسة حركة النهضة

2022-10-07 / 11:10

‫5 تعليقات

  4. هذا كلو بسبب بيع الاسلحة للمواطن واعطائه الحق في امتلاكها وبعد ذلك يغضب او تصيبه حالة نفسية يشهر السلاح على كل من كان امامه لا اعرف ماذا اقول !!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق