الرباط : افتتاح مركز جديد للتحاليل الطبية بمستشفى الأطفال ابن سينا

ع اللطيف بركة: هبة بريس

شهد المستشفى الجامعي ابن سينا افتتاح مركز جديد للتحاليل الطبية لفائدة الاطفال والامهات الحوامل، قادر على إستقبال 150 مريض بشكل يومي.

وصرح عبد القادر روكاني، مدير المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، لميكروفون ” هبة بريس” أن الفضاء الجديد والذي جاء بناءا على تعليمات جلالة الملك وعنايته بصحة المواطنين، توج بإبرام اتفاقية مع وزارة الصحة ودعم مالي مقدم للمستشفيات الجامعية لهذا الغرض.

وأضاف مدير المستشفى أن الهدف من افتتاح هذه الوحدة، هو تجويد الخدمات الصحية، والحد من تأخر المواعيد بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل.

وأضاف المدير، أن المركز يضم فضاء جيد للأطفال، بحيث تم وضع مجموعة من الألعاب فيه، بالإضافة إلى قاعات خاصة بالنساء الحوامل.

وأفاد المتحدث نفسه، أن المركز سيوفر مجموعة من التسهيلات من أجل أخذ العينات للأطفال في أسرع وقت ممكن.

من جانبها قالت شهيد نعيمة طبيبة بمستشفى ابن سينا ل ” هبة بريس، أن المركز الجديد يضم وحدة للتحاليل والعينات الطبية، غايته العناية بصحة الام والرضيع، فضاء بمنظور مختلف يدعم المنظومة الصحية، ويجعل الامهات واطفالهم يحسون بتواجدهم في فضاء ترفيهي، بعد إطلاق إسم على وحدة ” الزهراء” كجناح يقدم تلك الخدمات للامهات والاطفال، وتخصيص طاقم متكامل لاستقبال الأمهات مع إجراء تحاليل طبية للاطفال المهددين بالسرطان.

محمد لمراني طبيب مساعد بالمستشفى الجامعي ابن سينا

كشف أن الفضاء الجديد سيقلص مدة المواعيد بالنسبة للامهات، وسيمكن من استقبال 150 مريض، بشكل مريح ، كما أن المركز يتوافر على موارد بشرية و لوجستيكية قادرة على تقديم خدمات بشكل جيد .

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