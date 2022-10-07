ناصر بوريطة يتباحث مع وزير خارجية سيراليون

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، السيد ديفيد فرانسيس.

وأشاد الطرفان، خلال هاته المباحثات، بالعلاقات القائمة بين المغرب وسيراليون تحت قيادة زعيمي البلدين.

كما تداول الوزيران حول سبل ووسائل تطوير العلاقات الاقتصادية، لاسيما تشجيع الاستثمار من خلال إشراك القطاع الخاص في البلدين.

علاوة على ذلك، شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدة قضايا دولية.

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