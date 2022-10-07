25 سنة سجنا نافذا لقاتل ضابط شرطة بإنزكان

2022-10-07 / 20:39
3
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، أمس الخميس، بالحكم على المتورط في قتل ضابط شرطة بالسجن 25 عاما، حيث تعرض الضحية لطعنة غادرة أثناء تدخله لفك شجار عنيف بالأسلحة البيضاء بين شخصين.

وترجع أحداث الملف إلى يوم 5 ماي الماضي، عندما أقدم الضابط الشاب البالغ من العمر 26 سنة، والمتخرج حديثا من معهد الشرطة، على التدخل لفض شجار في حيه “تراست” بين مجموعة من الأشخاص المدججين بالسيوف، ليتلقى ضربة غائرة على مستوى العنق عجلت بوفاته.

هذا وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت المتهم الرئيسي الذي فر هاربا بعد الاعتداء على الضحية، ليتمكن رجال الشرطة من القبض عليه وإحالته على العدالة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشامي : الانتقال الطاقي ورش استراتيجي لانجاح التنمية

الشامي : الانتقال الطاقي ورش استراتيجي لانجاح التنمية

2022-10-07 / 22:40
Photo of بعد اخلالها بالحياء ..”فتيحة” “روتيني اليومي”في ضيافة الشرطة

بعد اخلالها بالحياء ..”فتيحة” “روتيني اليومي”في ضيافة الشرطة

2022-10-07 / 22:35
Photo of “الاتحاديات ” ينتخبن كاتبة وطنية جديدة

“الاتحاديات ” ينتخبن كاتبة وطنية جديدة

2022-10-07 / 21:25
Photo of الملك يترأس غدا السبت إحياء ليلة المولد النبوي الشريف

الملك يترأس غدا السبت إحياء ليلة المولد النبوي الشريف

2022-10-07 / 20:15
Photo of استئافية الناظور تشدد أحكاما بسجن 18 مهاجرا معظمهم سودانيون

استئافية الناظور تشدد أحكاما بسجن 18 مهاجرا معظمهم سودانيون

2022-10-07 / 20:12
Photo of إطلاق رحلتين جويتين جديدتين بين كلميم والدار البيضاء

إطلاق رحلتين جويتين جديدتين بين كلميم والدار البيضاء

2022-10-07 / 19:31
Photo of أصحاب الدراجات النارية بسطات ينزلون بثقلهم بمحيط المؤسسات التعليمية

أصحاب الدراجات النارية بسطات ينزلون بثقلهم بمحيط المؤسسات التعليمية

2022-10-07 / 19:17
Photo of جمعيتان تنظمان احتفالا بتزامن عيدين للمسلمين واليهود

جمعيتان تنظمان احتفالا بتزامن عيدين للمسلمين واليهود

2022-10-07 / 19:07
Photo of مذكرة ..ارتفاع طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي في التعليم العالي

مذكرة ..ارتفاع طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي في التعليم العالي

2022-10-07 / 18:36
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 22 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 22 إصابة جديدة

2022-10-07 / 16:48

‫3 تعليقات

  2. واش هذا هو حكم الله…البلاد ضاعت فشاب قاري و واعي و خدام فمنصب اللهم بارك فالأخير يجي مجرم يقتلو و يتحكم ب 25 سنة….و ااااا القضاة من قتل يقتل….إن الله سائلكم فاعدوا للسؤال جواب

  3. الاعدام و لا شيء غير الاعدام و من يقف ضد حق الضحية اللهم سلط على قرة عينيه مجرما كالذي قتل هذا الشاب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق