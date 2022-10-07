25 سنة سجنا نافذا لقاتل ضابط شرطة بإنزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، أمس الخميس، بالحكم على المتورط في قتل ضابط شرطة بالسجن 25 عاما، حيث تعرض الضحية لطعنة غادرة أثناء تدخله لفك شجار عنيف بالأسلحة البيضاء بين شخصين.

وترجع أحداث الملف إلى يوم 5 ماي الماضي، عندما أقدم الضابط الشاب البالغ من العمر 26 سنة، والمتخرج حديثا من معهد الشرطة، على التدخل لفض شجار في حيه “تراست” بين مجموعة من الأشخاص المدججين بالسيوف، ليتلقى ضربة غائرة على مستوى العنق عجلت بوفاته.

هذا وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت المتهم الرئيسي الذي فر هاربا بعد الاعتداء على الضحية، ليتمكن رجال الشرطة من القبض عليه وإحالته على العدالة.

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