الملك يترأس غدا السبت إحياء ليلة المولد النبوي الشريف
هبة بريس _ و م ع
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيترأس غدا السبت إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط.
وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص:
“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط، وذلك بعد صلاة مغرب يوم غد السبت 11 ربيع الأول 1444 هـ موافق 8 أكتوبر 2022 م”.
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8 تعليقات
الله يبارك في عمر سيدي
اطال الله في عمره وحفضه الله ورعااه
عاش الملك
اللّهم صلي وسلم و زد و بارك على سيدنا ونبينا الكريم محمد عليه أفضل الصّلاة و أزكى السّلام ….
الله الوطن الملك الله يبارك فعمر سدي
بارك الله في عمره
بارك الله في عمره
أطلب الله له الصحة والعافية والسلامة يا رب العالمين