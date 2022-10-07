Would-be immigrants sit atop a border fence separating Morocco from the north African Spanish enclave of Melilla in the first attempt to jump in on February 19, 2015 since the camp on Mount Gurugu burned down. Morocco on February 11, 2015 vowed further crackdowns on illegal migrants after rounding up hundreds of foreigners close to the Spanish enclave of Melilla, in a move criticised by local rights groups. AFP PHOTO/ANGELA RIOS (Photo by ANGELA RIOS / AFP)

استئافية الناظور تشدد أحكاما بسجن 18 مهاجرا معظمهم سودانيون

2022-10-07 / 20:12
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هبة بريس

شددت محكمة الاستئناف بالناظور الخميس احكاما بالسجن في حق 18 مهاجرا غير نظامي من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد محاميهم.

وهؤلاء من ضمن عشرات الموقوفين إثر محاولة مئات المهاجرين اقتحام حدود مليلية المغربية في يونيو.

وقال محامي المتهمين مبارك بويرك لوكالة فرانس برس إن محكمة الاستئناف “لم تقتنع ببراءتهم وقضت بتشديد عقوباتهم إلى السجن ثلاثة أعوام، لإدانتهم بكل التهم الموجهة إليهم”.

لوحق هؤلاء المهاجرون، ومعظمهم سودانيون، بتهم “الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” واستخدام “العنف ضدّ موظفين عموميين” و”التجمهر المسلّح” و”العصيان”، وكانوا قد حكموا ابتدائيا بالسجن 11 شهرا.

واعتقلوا رفقة عشرات المهاجرين الآخرين إثر محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام حدود جيب مليلية ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية – 27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في المغرب – ما أثار استياء شديدا في المملكة وخارجها.

وهذه هي الخسائر البشرية الأكبر على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول جيب مليلية وجيب سبتة المجاور اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.

وكانت نفس المحكمة شددت خلال الأسبوعين الماضيين عقوبات مهاجرين آخرين، في نفس الملف، من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام. بينما تتواصل محاكمة مجموعتين أخريين الأسبوع المقبل.

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