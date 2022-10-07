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إطلاق رحلتين جويتين جديدتين بين كلميم والدار البيضاء

2022-10-07 / 19:31
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هبة بريس

ستتعزز الرحلات الجوية بين مدينتي كلميم والدار البيضاء بإطلاق رحلتين جويتين إضافيتين، ابتداء من 10 أكتوبر الجاري.

وذكر مجلس جهة كلميم وادنون، في بلاغ له، أنه تم برمجة الرحلتين الجديدتين كل يوم اثنين وأربعاء، وأنه سيتم العمل ببرنامج هاتين الرحلتين ابتداء من 10 أكتوبر الجاري. وبذلك، يضيف المصدر، يرتفع عدد الرحلات التي تربط تراب الجهة بالدار البيضاء مع الخطوط الملكية الجوية، إلى خمس رحلات في الأسبوع، تنضاف إلى الرحلات الجوية المبرمجة في إطار الاتفاقية المبرمة بين مجلس الجهة و شركة العربية للطيران والبالغ عددها رحلتين، وبالتالي فالجهة ستعرف لأول مرة، معدل رحلة جوية يومية بينها وبين الدار البيضاء.

وأشار البلاغ، إلى أنه من المرتقب أن تساهم هذه الخطوط في تسهيل تنقل أبناء الجهة نحو مدن الشمال وتخفيف معاناتهم من أجل ذلك،كما أنها ستساهم بشكل قوي، إلى جانب الطريق السريع، في الرفع من جاذبية الجهة وتنشيط اقتصادها.

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‫5 تعليقات

  3. كلميم محتاج لمرافق صحية بعدا ماشي رحلات جوية شنو خاصك العريان الخام امولاي

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