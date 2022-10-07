أصحاب الدراجات النارية بسطات ينزلون بثقلهم بمحيط المؤسسات التعليمية
على الرغم من السيل العارم للمقالات الصحفية التي سلطت الضوء على مظاهر العربدة والتحرشات على وقع أصوات محركات الدراجات النارية للمراهقين الذين يترصدون المراهقات، (على الرغم من ذلك)، لازالت هذه الظاهرة تعرف تزايدا خطيرا بمحيط العديد من المؤسسات التعليمية سواء داخل المدار الحضري أو خارجه.
هبة بريس، وهي تتابع عن كثب هذا الخطر المتنامي بمحيط مؤسساتنا التعليمية، رصدت مشاهد خطيرة لاسيما بالقرب من بعض الثانويات التأهيلية (الأمل بحي الخير على سبيل المثال لا للحصر)، حيث تزداد هذه الظاهرة ضراوة وخطورة مع انتهاء الحصص الدراسية المسائية، حيث تسود الفوضى على ايقاع أصوات محركات الدراجات النارية المزمجرة المرعبة وهي تسابق بعضها على شكل “رقصات استعراضية”، فيما مواطنون من زبناء المقاهي وجلساء الحديقة بوسط الحي، وحتى المارة منهم، يتابعون الوضع بكل أسف وحسرة واستغراب من تفشي الظاهرة بشكل مخيف، مطالبين الجهات المعنية بالضرب بيد من حديد على هؤلاء المراهقين المنتشرين بمحيط هذه المؤسسات التعليمية.
فاعلون نقابيون وجمعويون ومهتمون بالشأن التعليمي باقليم سطات، حذروا من بعض المظاهر الغريبة اللاتربوية التي باتت تؤثت المشهد أمام أبواب الثانويات التأهيليات والاعداديات، من قبيل انتشار ظاهرة الاعتداءات وترويج المخدرات، و التحرش بالتلميذات ومعاكستهن بواسطة الدراجات النارية والسيارات بمحيطها من قبل بعض الغرباء وما يشكله من خطر على محيط المؤسسات الخارجي الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من قبل كافة المتدخلين لوقف هذا الخطر الذي يهدد المنظومة.
وقد دق هؤلاء الفاعلون ناقوس الخطر ايذانا بهذا الخطر المتنامي والذي قد يرفع من منسوب وثيرة العنف داخل وبمحيط هذه المؤسسات التعليمية، وانعكاساته السلبية على أداء المنظومة التربوية داخل الإقليم، داعين الجهات الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية محيط المؤسسات التعليمية، مع إعمال القانون لإبعاد كل السلوكيات المشيئة اتجاه المدرسة العمومية.
16 تعليقات
كيبقا تا كيجيبها فراسو
اﻻمن هو الوسيلة للحد من الظاهرة
اتقول ماعندهم اخوتات
قلة التربية وغياب مراقبة الوالدين
هده الفئة هي سبب منع العديد من الفتيات من الدراسة من طرف الاهل
للأسف الشديد حتى غياب الرقابة من طرف السلطات يزيد من طغيان وتعنت هذه الكائنات الغريبة
على السلطات الأمنية القيام بحملات يومية بمختلف المؤسسات التعليمية
المرجوا منا جميعاً التحرك ضد هذا الظهيرة لحماية التلميذات في المدارس
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
نعم هاد شي لي كانعيشوه يوميا و للأسف
اعتراض سبيل التلميذات والتحرش بهن والتهديد….
ارجو ان تتخذ السلطات إجراءات لحماية التلميذات قبل أن يصل الأمر إلى مالا تحمد عقباه فالأمر أصبح خطيرا لأن من تحاول الدفاع عن نفسها تصبح مهددة
يجب منع هذه الدراجات قرب المدارس بمدينة الرنكون المضيق
أين هي السلطات وما دورها
خرجت الى العلن دورية الحموشي السنة الماضية تقول كل دراجة تم تشويه هيكلها يجب احتجازها.
والغربب ان اغلب الدراجات النارية تم إزالة الشاكما او الشاطما ومن ذلك ينرحون في الأزقة.
واشهد دائما البوليس يختبئ وراء شجرة يترصد بالسيارات التي لم تحترم علامة قف.
دعو هعهمن يقوم بمهمته و ما تبقاوش تشكيو : راه الامن كيقمع اولادنا و راي اولادنا زوينين و ضريفين . الله يرحم الملك الحسن التاني : لاراف . و للي يدير علاش ياكل عاد يسول علاش