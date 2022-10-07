أصحاب الدراجات النارية بسطات ينزلون بثقلهم بمحيط المؤسسات التعليمية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

على الرغم من السيل العارم للمقالات الصحفية التي سلطت الضوء على مظاهر العربدة والتحرشات على وقع أصوات محركات الدراجات النارية للمراهقين الذين يترصدون المراهقات، (على الرغم من ذلك)، لازالت هذه الظاهرة تعرف تزايدا خطيرا بمحيط العديد من المؤسسات التعليمية سواء داخل المدار الحضري أو خارجه.

هبة بريس، وهي تتابع عن كثب هذا الخطر المتنامي بمحيط مؤسساتنا التعليمية، رصدت مشاهد خطيرة لاسيما بالقرب من بعض الثانويات التأهيلية (الأمل بحي الخير على سبيل المثال لا للحصر)، حيث تزداد هذه الظاهرة ضراوة وخطورة مع انتهاء الحصص الدراسية المسائية، حيث تسود الفوضى على ايقاع أصوات محركات الدراجات النارية المزمجرة المرعبة وهي تسابق بعضها على شكل “رقصات استعراضية”، فيما مواطنون من زبناء المقاهي وجلساء الحديقة بوسط الحي، وحتى المارة منهم، يتابعون الوضع بكل أسف وحسرة واستغراب من تفشي الظاهرة بشكل مخيف، مطالبين الجهات المعنية بالضرب بيد من حديد على هؤلاء المراهقين المنتشرين بمحيط هذه المؤسسات التعليمية.

فاعلون نقابيون وجمعويون ومهتمون بالشأن التعليمي باقليم سطات، حذروا من بعض المظاهر الغريبة اللاتربوية التي باتت تؤثت المشهد أمام أبواب الثانويات التأهيليات والاعداديات، من قبيل انتشار ظاهرة الاعتداءات وترويج المخدرات، و التحرش بالتلميذات ومعاكستهن بواسطة الدراجات النارية والسيارات بمحيطها من قبل بعض الغرباء وما يشكله من خطر على محيط المؤسسات الخارجي الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من قبل كافة المتدخلين لوقف هذا الخطر الذي يهدد المنظومة.

وقد دق هؤلاء الفاعلون ناقوس الخطر ايذانا بهذا الخطر المتنامي والذي قد يرفع من منسوب وثيرة العنف داخل وبمحيط هذه المؤسسات التعليمية، وانعكاساته السلبية على أداء المنظومة التربوية داخل الإقليم، داعين الجهات الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية محيط المؤسسات التعليمية، مع إعمال القانون لإبعاد كل السلوكيات المشيئة اتجاه المدرسة العمومية.

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