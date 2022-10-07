مذكرة ..ارتفاع طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي في التعليم العالي

2022-10-07 / 18:36
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هبة بريس _ الرباط

جاء في مذكرة أن الاستقالات وطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ارتفعت وتيرتها، وهو ما دفع الوزير عبد اللطيف ميراوي إلى التدخل.

وبهذا الخصوص ؛ اصدر ميراوي تعليمات إلى المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومسؤولي مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي، توصي برفض طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة التي يتقدم بها الأساتذة الباحثون والأطر الإدارية والتقنيون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.

وشددت مذكرة توجيهية على ألا تتم الموافقة على هذه الطلبات إلا في الحالات القصوى والمبررة.

ولم يخف الوزير كون “وتيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا”، وأن “جل الطلبات المقدمة تم تذييلها بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي أصبح يطرح إشكالا كبيرا، ذلك أن استجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي إلى إحداث خصاص كبير في عدد من الأساتذة، والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية”.

وأبرز أن هذا “سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها، كما أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن في حالة رفض طلبات استفادتهم من التقاعد النسبي أو الاستقالة التي حظيت بقبول رؤسائهم، يبقى واردا”.

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‫8 تعليقات

  6. الناس مبقاتش باغا الوظيفة بالخصوص فالتعليم الناس ولات تفضل دير مشروعها الخاص

  8. لا احد سيبقى في هذا البلد وليس فقط التعليم لان سياسة التفقير وصلت إلى هذه الطبقة

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