أخنوش يرأس لقاء مع ممثلي نقابة التعليم العالي
هبة بريس
في إطار مواصلة الحوار القطاعي للتعليم العالي ترأس رئيس الحكومة عزيزي أخنوش، اليوم بالرباط، لقاء مع ممثلي النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وكان الاجتماع مناسبة استمعنا خلاله لتصور النقابة بخصوص إصلاح منظومة التعليم العالي، الذي تعتبره الحكومة ورشا أساسيا.
وسيعقب هذا اللقاء اجتماعات أخرى بين ممثلي النقابة والوزارة الوصية على القطاع لتعميق النقاش.
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تعليق واحد
على السيد رئيس الحكومة إيجاد حل لحاملي الدكتوراة في الوظيفة العمومية اعترافا بشهادة الدكتوراة الوطنية….
وستكون نقطة لفائدة هده الحكومة براسة الرجل الفديو عبد العزيز اخنوش رجل المرحلة بامتياز.