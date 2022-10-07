جامعة الكرة تصدر عقوبات بالجملة على لاعبي و أندية البطولة الاحترافية

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت القرارات التالية بالنسبة للبطولة الاحترافية 1 INWI الجولة 4:

• توقيف كومان هوبير دونو، لاعب فريق اتحاد طنجة لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بأولمبيك أسفي، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• توقيف بول فالير باسيني، لاعب فريق مولودية وجدة لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بحسنية أكادير، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• توقيف محمد شملال، لاعب فريق اتحاد تواركة لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالمغرب التطواني، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مما أدى إلى توقيف المباراة التي جمعته بفريق اتحاد تواركة لمدة دقيقتين وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق أولمبيك أسفي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد طنجة، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك أسفي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق شباب المحمدية مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق مولودية وجدة مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 6 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الفتح الرياضي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق اتحاد تواركة مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 6 انذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب التطواني وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

– بالنسبة للبطولة الاحترافية 2 INWI:

الجولة 3:

• تغريم فريق أولمبيك الدشيرة مبلغ 15 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق رجاء بني ملال، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي مبلغ 15 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق الراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق رجاء بني ملال مبلغ 3500 درهما، لرمي جماهيره للقارورات على أرضية الملعب، خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك الدشيرة، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

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