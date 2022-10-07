الحموشي يوجه تعليمات صارمة للكشف عن ظروف وفاة موقوف ببن جرير
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي عهد إليها بالقيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة بن جرير.
وذكر بلاغ للمديرية أن المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.
وكانت مصالح الأمن بمدينة ابن جرير قد أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى، وهو ما استدعى الاحتفاظ بجثته بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
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12 تعليقات
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا) نتمى من السيد الحموشي ان يتدخل فوراً لايجاد حل لهذه المشكلة التي هزت الرأي العام..
تحية وتقدير لكل من ساهم في الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة كل واحد من سولت له نفسه بفعل هذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها هذآ الشرطي في الحراسة النظرية..
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الإستخبارية بالبحث الدقيق مع إثبات دلائل تدل على من سولت له نفسه بفعل هذه الجريمة البشعة..
السيد الحموشي رجل حقاني ورجل أمن بامتياز وشهم يسهر على حماية الأمن الوطني المغربي وعلى موظفيه أعانه الله ووفقه..
نطالب من السلطات الأمنية أن تقوم بالفرض على هذا المجرم الذي قام بهذه الجريمة البشعة في حق هذآ الشرطي..
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لا نتمناه له بهذه الطريقة البشعة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نطالب بالقبض عليه فوراً وتسليمه إلى العدالة لمحاكمته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
ألف شكر وتقدير واجلال وافتخار بالامن الوطني المغربي الذي يضحي بحياته من أجل حماية المواطنين من هؤلاء المجرمين.
على السيد الحموشي ان يقوم بتعويض اهله ؛ رغم المال لايعوض حياة الإنسان…
نطالب بفتح تحقيق عاجل وتشريحه حتى يصلوا إلى الحقيقة ومعاقبة كل من سولت له نفسه بفعل هذه الجريمة البشعة في حق هذآ الشرطي إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يآرب وتغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربط المسؤوليه بالمحاسبة . معادله صعب حلها بالمملكه .