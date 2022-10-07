طالبة مغربية تفوز بجائزة دولية بكندا
هبة بريس
فازت الطالبة المغربية جيهان كنفاوي، بلقب المسابقة العالمية “أطروحتي في 180 ثانية” بدولة كندا.
ونجحت الطالبة المغربية التي تمثل جامعة محمد بن عبد الله في فاس، في المسابقة المقامة بدولة كندا والتي عرفت مشاركة 20 شخصا من عدة دول.
و تقوم المسابقة على مدى إمكانية شرح موضوع أطروحة الدكتوراه في مدة قصيرة لا تتجاوز 180 ثانية.
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12 تعليقات
ألف مبروك لهذه الطالبة بفوزها بهذه المسابقة المقامة بدولة كندية..
لقد شرفت طالبات المغربيات بهذا الفوز فتحية واجلال وتقدير لكل بطلاتنا في الدولة الكندية ..
رفعت راية المغرب في الدولة الكندية تستحقين التكريم في بلدك…
يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان يستقبلها استقبالا يليق بها لأنها شرفت المغرب؛ فتستحق…
نتمنى لابنائنا وبناتنا ان يكون مثلها وإن يشرفوا بلدهم في دول العالم…
مشاء الله عليك جيهان على اطروحتك التي لم تستغرق وقتا طويلا في مدة وجيزة تبارك الله عليك حفظك الله ورعاك..
تستحق وسام ملكي لأنها طالبة جامعية في المستوى.فننممى لها التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء في مسيرتها …
يقال المثل المغربي ( من جد وجد ومن زرع حصد) وهاهي نتيجة الاجتهاد والمجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفها فالف مبروك لها..
نفتخر بك ياجهان رفعت رأس الشعب المغربي وعائلتك تحية واجلال وافتخار بك..
العلم نور والجهل عار ؛ والعلم ليس له حد ( أطلبوا العلم ولو في الصين ) وهاهي نتيجة التي حصلت عليها هذه الطالبة جيهان بفوزها في المسابقة المقامة في كندا؛ فالف مبروك لها..
تبارك الله عليك ربي يحفظك لاسرتك ؛ ونتمنى لك مسيرة حاشدة بالمعرفة والعلم ويستفيد منك الجميع.
ما شاء الله تبارك الله احسن الخالقين.مزيدا من التألق .ما ينقص المقال هو موضوع الأطروحة