طالبة مغربية تفوز بجائزة دولية بكندا

هبة بريس

فازت الطالبة المغربية جيهان كنفاوي، بلقب المسابقة العالمية “أطروحتي في 180 ثانية” بدولة كندا.

ونجحت الطالبة المغربية التي تمثل جامعة محمد بن عبد الله في فاس، في المسابقة المقامة بدولة كندا والتي عرفت مشاركة 20 شخصا من عدة دول.

و تقوم المسابقة على مدى إمكانية شرح موضوع أطروحة الدكتوراه في مدة قصيرة لا تتجاوز 180 ثانية.

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