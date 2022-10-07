الحموشي يبحث مع القائد العام لشرطة أبوظبي آليات الارتقاء بالتعاون الأمني

2022-10-07 / 15:42
0
هبة بريس

استقبل عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة بالرباط، اللواء الركن فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد أمني هام.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة لاستعراض مستويات التعاون الأمني ومجالات التنسيق الشرطي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تستمد قوتها ومتانتها من العلاقات المتميزة والوشائج العميقة التي تربط بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المصدر أن الطرفين تناولا كذلك آليات الارتقاء بالتعاون الأمني العملياتي وتعزيز المساعدة التقنية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى المعتمدة لتجويد خدمات التكوين الشرطي، وذلك على النحو الذي يضمن تحقيق تطلعات البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار، ويعزز الجهود المشتركة المبذولة لمكافحة مخاطر الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود.

كما اطلع الجانب الإماراتي ،يشير المصدر ذاته، على ملامح التجربة المغربية في مجال حفظ الأمن العام، وكيفيات تدبير العمليات النظامية الكبرى، واستمع كذلك لشروحات حول التنظيم الهيكلي والصلاحيات الموكولة لمختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المكلفة بضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

ويبرهن هذا اللقاء ،وفق البلاغ، على عمق علاقات التعاون بين المؤسسات الأمنية وهيئات إنفاذ القانون في كل من المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه يجسد تطابق وجهات النظر بشأن محورية ومركزية التعاون الأمني كآلية فعالة لمواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحموشي يوجه تعليمات صارمة للكشف عن ظروف وفاة موقوف ببن جرير

الحموشي يوجه تعليمات صارمة للكشف عن ظروف وفاة موقوف…

2022-10-07 / 16:27
Photo of طالبة مغربية تفوز بجائزة دولية بكندا

طالبة مغربية تفوز بجائزة دولية بكندا

2022-10-07 / 16:07
Photo of أسواق السلام بسطات.. المشروع الذي مات قبل ولادته

أسواق السلام بسطات.. المشروع الذي مات قبل ولادته

2022-10-07 / 15:50
Photo of الحوار الوطني للتعمير والإسكان ينفتح على الباحثين والأساتذة والطلبة

الحوار الوطني للتعمير والإسكان ينفتح على الباحثين والأساتذة والطلبة

2022-10-07 / 13:43
Photo of النصب عبر “إعلانات بيع وهمية” يجر شخصا للاعتقال بسطات

النصب عبر “إعلانات بيع وهمية” يجر شخصا للاعتقال بسطات

2022-10-07 / 13:30
Photo of تزوير محررات رسمية يجر 4 أشخاص للاعتقال بمراكش

تزوير محررات رسمية يجر 4 أشخاص للاعتقال بمراكش

2022-10-07 / 11:24
Photo of الناظور.. افتتاح مركز للأنكولوجيا ومركز لتصفية الدم وأمراض الكلي

الناظور.. افتتاح مركز للأنكولوجيا ومركز لتصفية الدم وأمراض الكلي

2022-10-07 / 10:44
Photo of مندوبية التخطيط تسجل ارتفاع استهلاك الأسر بـ 2,9%

مندوبية التخطيط تسجل ارتفاع استهلاك الأسر بـ 2,9%

2022-10-07 / 10:25
Photo of التعليم: إطلاق البوابة المخصصة للحركة الانتقالية 2023

التعليم: إطلاق البوابة المخصصة للحركة الانتقالية 2023

2022-10-07 / 09:41
Photo of أخنوش يحتوي غضب المراقبين الجويين ويدعو الى طاولة الحوار

أخنوش يحتوي غضب المراقبين الجويين ويدعو الى طاولة الحوار

2022-10-06 / 23:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق