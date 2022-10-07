النصب عبر “إعلانات بيع وهمية” يجر شخصا للاعتقال بسطات

2022-10-07 / 13:30
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هبة بريس - سطات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، مساء أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وكان المشتبه فيه يعمد إلى نشر إعلانات وهمية لبيع هواتف نقالة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يطلب من الضحايا تسليمه مبالغ الشراء عن طريق إحدى وكالات تحويل الأموال ويستولي على تلك التحويلات، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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