3.1 مليون عدد تذاكر كأس العالم

هبة بريس - وكالات

أعلن حسن ربيعة الكواري، مدير إدارة علاقات التسويق في كأس العالم (فيفا) قطر 2022، أن تذاكر الكأس العالمية والتي تصل إلى 3.1 مليون تذكرة ستباع بالكامل.

وذكرت صحيفة الراية نقلا عن الكواري “إنه مع انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات كأس العالم والتي تستمر لنهاية البطولة، تم بيع 120 ألف تذكرة في أول 3 ساعات من انطلاق عمليات البيع، كما أنه ومع بداية مرحلة إعادة البيع بلغ عدد العمليات 75 عملية إعادة بيع في نصف اليوم الأول لهذه المرحلة، والأرقام تعبر عن الإقبال الكبير على التذاكر، وهذا شيء إيجابي وطبيعي في كأس العالم، خاصة أن مبيعات التذاكر قبل انطلاق المرحلة الأخيرة كانت قد وصلت إلى مليونين و 450 ألف تذكرة.

وأضاف الكواري “تلقينا حتى الآن 40 مليون طلب شراء، وسيصل الإجمالي الذي سيباع في النهاية إلى 3 ملايين و100 تذكرة بناء على سعة الملاعب والحصة المخصصة للفيفا والرعاة وكذلك المنتخبات المشاركة، حيث يحصل كل منتخب على 8 في المائة من سعة كل الملعب سيلعب به، وأيضا هناك تذاكر مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبخصوص أسعار التذاكر قال الكواري “إدارة تذاكر البطولة حق أصيل للفيفا ، وأيضًا تحديد فئات الأسعار وفقا لما يراه مناسبا، ومن خلال التنسيق معها تم الحصول على أسعار مناسبة للفئة الرابعة من التذاكر والمخصصة للموجودين في قطر فقط، حيث يبلغ سعر التذكرة 40 ريالا، وهذا السعر يعد الأقل منذ مونديال إيطاليا 1990، وفي النصف الثاني من أكتوبر سيتم الإعلان عن تطبيق التذاكر الخاص بالفيفا على الهواتف الذكية، كما سيتم فتح مراكز بيع التذاكر الرسمية لمساعدة المشجعين في تعديل البيانات وأيضا شراء تذاكر إن كانت هناك حصة لم يتم بيعها.

وفي ما بتعلق بالسوق الموازي قال “إن الفيفا يحارب هذه الظاهرة بشكل دائم، وأن استخدام التذاكر الديجتال يقلل من السوق الموازي بكل تأكيد، ولكن لا يمكن القضاء عليه تماما؛ لأنه سلوك لبعض الجماهير من الصعب السيطرة عليه”.

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