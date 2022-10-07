تزوير محررات رسمية يجر 4 أشخاص للاعتقال بمراكش

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، من توقيف أربعة أشخاص، ثلاثة منهم يشكلون موضوع بحث في قضايا النصب والتزوير، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال بغرض الاستيلاء على عقارات الغير.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على الاستيلاء على ثلاثة عقارات في ملكية الغير بعد الحصول على وثائق الملكية ومعلومات المالكين من مستخدم في شركة للحراسة الخاصة كان مكلفا بحراسة المحافظة العقارية، وذلك قبل أن يقوموا بإبرام عقود البيع وتحويل الملكية بطريقة تدليسية وبعد انتحال هويات الغير.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز وثائق ومستندات شخصية مزورة، وتصاميم هندسية ووصولات لشواهد الملكية وعقود للوعد بالبيع تهم العديد من العقارات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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