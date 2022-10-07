تونس… الغنوشي يعلن اعتزامه التخلي عن رئاسة حركة النهضة

هبة بريس - وكالات

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إنه عازم على التخلي عن رئاسة الحركة في المؤتمر القادم ولن يجدد ترشحه.

وأوضح الغنوشي في حوار له مع موقع قناة “الجزيرة”، أمس الخميس، أن المؤتمر القادم للحركة سيقَيم عمل القيادة في المرحلة الماضية منذ 2016 ضمن التقرير المالي والأدبي.

وأضاف أنه بعد ذلك سيرسم سياسات المستقبل للحزب، على أن تكون المرحلة الثالثة من المؤتمر انتخاب القيادة التي ستقود هذه السياسة.

وتابع: “بالنسبة إلى ملف تغيير القيادة أو تغيير الرقم واحد في الحزب على الأقل مسألة مطروحة”.

وأكد أنه “وفق القانون الموجود الآن فقد استوفى رئيس الحركة دوراته، وبالتالي هو مرشح للتغيير، وممكن أن يحل محله أحد الإخوان أو الأخوات” وفق تعبيره.

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