التعليم: إطلاق البوابة المخصصة للحركة الانتقالية 2023

هبة بريس

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، البوابة المخصصة للحركة الانتقالية لسنة 2023 .

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم إطلاق هذه البوابة اليوم بدلا من يوم 04 أكتوبر 2022 كما كان مبرمجا، وذلك بعد الانتهاء من كل العمليات القبلية الضرورية.

وأوضحت أنه نزولا عند رغبة رجال و نساء التربية و التكوين في تمديد الآجال المخصصة لمسك طلبات المشاركة في هذه الحركة الانتقالية، وتفاعلا مع مقترحات الشركاء الاجتماعيين في الموضوع، ومن أجل فتح المجال لجميع المدرسات والمدرسين في إطار يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، فقد تقرر تمديد عملية مسك المعطيات وتعبئة الاختيارات المطلوبة والمصادقة على طلبات المشاركة في الموقع الإلكتروني المخصص لهذه العملية http://haraka.men.gov.ma/haraka إلى غاية 11 أكتوبر 2022 .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0