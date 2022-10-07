وف.اة شخص كان في ضيافة أمن بن جرير

2022-10-07 / 09:23
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هبة بريس

علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بن جرير أن شخصا كان موضوعا رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، قد وافته المنية، منتصف أمس الخميس، خلال نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الدائرة الأولى للشرطة كانت قد احتفظت بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث في قضية زجرية، قبل أن يدخل عند منتصف نهار اليوم في غيبوبة استدعت نقله للمستشفى،حيث وافته المنية قبل وصوله للمؤسسة الاستشفائية.

وقد تم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الحادث.

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تعليق واحد

  1. قولو تم تعذيبه و قتله و باركة من الهضرة الحامضة ديال فتح تحقيق لأنني طول حياتي و انا كنقرا المقالات فيما نشوف فتح تحقيق كنفهم أن معناه الملف غادي يتنسا و تال عند الله و ياخد حقو

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