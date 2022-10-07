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طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-10-07 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تشكل كتل ضبابية على السواحل الشمالية والوسطى، وكذا بشمال كل من المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ نزول أمطار مصحوبة برعد محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة لهما، وكذلك بالهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تساقط أمطار أخرى خفيفة أو متفرقة وضعيفة على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وسيكون الطقس، عدا ذلك، حارا نسبيا بالسهول الداخلية، منطقة سوس وبشرق الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والريف، وما بين 22 و27 درجة بمنطقة الغرب، داخل منطقة سوس وبأقصى كل من الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 17 و22 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء المملكة.ذ

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي

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