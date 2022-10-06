البيضاء : شاحنة تدهس سيارات وتخلف خسائر مادية و إغماءات

2022-10-06 / 23:23
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهد الحي المحمدي بالدار البيضاء مساء اليوم الخميس 6 أكتوبر الجاري ، حادث خلف خسائر مادية فادحة في عدد من السيارات، نتيجة شاحنة لم يتحكم فيها سائقها بسبب عيب أوتوماتيكي .

الحادث الذي إستنفر مصالح الأمن الحي المحمدي، وخلف حالات من الاغماءات في صفوف نساء عاينوا الشاحنة ” الهائجة” بالقرب من مسجد المملكة السعودية، وهي تدهش السيارات دون أن يتمكن سائقها من السيطرة عليها، ومن حسن الأقدار لم يسقط ضحايا ، بحسب ما عاينت كاميرا ” هبة بريس” من عين المكان .

وكشف شهود عيان لمكروفون ” هبة بريس ” تفاصيل الحادث ، بعضهم أكد وهو سائق مهني ، أن خلل أوتوماتيكي في الشاحنة هو ما تسبب في عدم السيطرة على الشاحنة ، في حين أن مصالح الأمن قد إستمعت للسائق وأكد نفس شيء ، بعد أن فقد السيطرة على شاحنته .

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