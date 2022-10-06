لبؤات الأطلس ينهزمن أمام بولندا برباعية
هبة بريس
خسر المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية، مساء يوم الخميس، أمام نظيره البولندي بحصة أربعة أهداف للاشيء، وذلك خلال مباراة ودية أجريت في إطار الدوري الدولي المنظم بقادس في إسبانيا.
وسجل أهداف المنتخب البولندي كل من إيفا باجور (الدقيقة 33)، وباديلا بيداس (الدقيقة 53)، ونيكولا كارشيفسكا التي تمكنت من إحراز هدفين (الدقيقتان 59 و87)
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8 تعليقات
هاردلك منتخبنا العزيز
نتمنى التوفيق لمنتخبنا النسوي في المباريات القادمة
هزيمة نكراء لم تكن في الحسبان
نتيجة غير مرضية أبانت عن مستوى اللاعبات المغربيات
نتيجة يندى لها الجبين
تلقت اللاعبات درسا قاسيا نتمنى أن يعتبرن منه في المباريات القادمة
كنا ننتظر أداءا أفضل من قبل اللاعبات
نتيجة لبست في مستوى التكاليف المادية والاوطيلات والامتيازات….. نتيجة كارثية محبطة للامال تذكرنا بالهزاءم المرة… بهذه الطريقة لن تفعلن شيءا في كأس العالم.