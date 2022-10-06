المغرب يغادر “مونديال مبتوري الأطراف”

2022-10-06 / 21:26
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هبة بريس _ رياضة

أقصي المنتخب المغربي من دور ربع النهائي برسم كأس العالم لكرة القدم لمبتوري الأطراف، بعد انهزامه أمام صاحبة الأرض تركيا بـ (1-4)، مساء الخميس بملعب (تي.إف-إف ريفا) بإسطنبول.

و سجل صاحب الأرض أول هدف عن طريق راحمي أوزكان في الدقيقة 10، وأضاف ثاني هدف لتركيا عمر غوليروش عند الدقيقة 28، والثالث من كمال غوليش عند الدقيقة 33.

إلا أن أشبال فؤاد عسو استطاعوا حفظ ماء الوجه عند الدقيقة 46 بهدف من نجم المنتخب المغربي إلياس السبعي.

واختمت تركيا المباراة بهدف رابع وأخير أعاد تسجيله كمال غوليش، أهلها إلى دور نصف النهائي حيث ستواجه منتخب أوزبكستان.

ورغم إقصاء المنتخب المغربي، إلا أن الأخير بصم على مشاركة متميزة ومشرفة في هذه التظاهرة الرياضية، علما أنها كانت أول مرة في التاريخ التي يتأهل فيها فريق وطني إلى كأس العالم لكرة القدم لمبتوري الأطراف.

واستهل المنتخب المغربي أطوار هذا العرس الرياضي بتفوقه على نظيره الإيرلندي بـ 6 أهداف لصفر، ثم انهزم أمام نظيره البرازيلي ب(0-2) وتعادل مع إيران (0-0)، مما أهله إلى ثمن النهائي.

وسحق بعدها الأرجنتين برباعية نظيفة مكنته من بلوغ ربع النهائي.

يذكر أن فعاليات النسخة الـ 17 من كأس العالم لكرة القدم لمبتوري الأطراف، التي تحتضنها مدينة إسطنبول، ستختتم يوم الأحد 09 أكتوبر

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‫9 تعليقات

  1. مايهم المشاركة والروح الرياظية والقتالية للمنتخب المغربي لمبتوري الاطراف..

  5. نهنئكم على الروح الرياضية التي تتمتعون بها يا اسود الاطلس حفظكم الله جميعا..

  6. هكذا الكرة لابد من فائز وخاسر والحظ لم يكن من صالح المنتخب المغربي لمبتوري الاعزاء..

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