مقاولون ببلجيكا يخصصون 2 مليار أورو للاستثمار في المغرب

هبة بريس _ اقتصاد

أعلن كريم عمور، رئيس الجهة الثالثة عشر (MeM by CGEM) التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمخصصة للمقاولين المغاربة وذوي الكفاءات العالية في العالم، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن عزم مجموعة مقاولين من مغاربة العالم (MeM) بالمنطقة الفلمنكية في بلجيكا على الاستثمار في المغرب بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2 مليار أورو، وذلك خلال الأشهر ال 6 / 12 المقبلة.

ففي تصريح للصحافة عقب انعقاد اجتماع بين وفد تابع لمجموعة مقاولين من مغاربة العالم والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أفاد السيد عمور أن ” انعقاد الاجتماع العام بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوفد التابع لمجموعة مقاولين من مغاربة العالم يهدف إلى صياغة مقترح خارطة الطريق المتعلقة بسيرورة وتفعيل تنفيذ هذه الاستثمارات بغلاف مالي إجمالي يتزاوح ما بين 1,5 مليار و2 مليار أورو، والمرتقب إنجازها خلال الأشهر ال6 إلى ال 12 المقبلة في جميع جهات المغرب، بما في ذلك جهة الداخلة-وادي الذهب في مجال الطاقة الريحية وإدارة الموانئ ونقل الغاز”.

وأوضح أن مجموعة مقاولين من مغاربة العالم (MeM) قد أنشأت كونسورتيوم (رابطة) للاستثمار في المغرب، وجذب مقاولات من دولهم بغرض الاستثمار في مشاريع في المغرب.

من جهته، استعرض سعيد بوحراق، عضو الوفد ورئيس مجموعة “دورسيم” (Durcim) مختلف المشاريع التي تخطط المقاولات البلجيكية من خلالها الاستثمار في المغرب، لا سيما تلك التي تهم قطاعات الفلاحة وإدارة الموانئ والتخزين ونقل الغاز الطبيعي والهيدروجين والطاقة الريحية وإعادة التدوير.

وفي تصريح للصحافة، خص بوحراق بالذكر مشروعا يهم القطاع الفلاحي، ويتعلق بالأساس بتصدير اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن “تغير الأوضاع في أوروبا في ما يتعلق بطرق الذبح يمثل فرصة حقيقية لبدء عمليات التصدير”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الشركاء الفلمنكيين يعتزمون تخصيص قرابة 314 مليون أورو لتمويل هذا الاستثمار، موزعة في جميع ربوع المملكة، مضيفا أن “شركاء مغاربة مستعدون للتعاون معنا من الألف إلى الياء في سبيل تحقيق الجودة وتلبية إمكانية التتبع والنظافة الصحية “.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلع مقاولة أخرى إلى تأسيس فرع لها في المغرب من أجل إطلاق مشروع لإعادة تدوير البلاستيك ( تحويل البلاستيك إلى وقود) باستثمار يناهز 150 مليون أورو، ويندرج هذا المشروع في إطار المساهمة في حل مشكلة النفايات البلاستيكية، كما ترغب مقاولة أخرى في الاستثمار في مشروع يعنى بإعادة تدوير النفايات ومخلفات البناء.

من جانبه، شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، أثناء مداخلته، على الإمكانات التي يوفرها المغرب للمستثمرين الأجانب، معربا عن الإرادة القوية للاتحاد في تعبئة ومواكبة المقاولات بغية تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع.

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