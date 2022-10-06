غسل الأموال .. تحسن ترتيب المغرب

هبة بريس _ الرباط

ارتقى المغرب بـ13 مرتبة في مؤشر “بازل لمكافحة غسل الأموال” لعام 2022،

وجاء المغرب في المركز 64 عالميا بمؤشر “بازل لمكافحة غسل الأموال” للسنة الجارية بتنقيط 5,16، محققا بذلك تقدما ملحوظا عن السنة الماضية التي وضع فيها المؤشر المملكة في المركز 51 عالميا.

ويعتبر مؤشر “بازل لمكافحة غسل الأموال” تصنيفا مستقلا يقوم بتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلدان العالم، مع قياس القدرة على مواجهتها اعتمادا على مؤشرات من قبيل جودة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطر الفساد، والشفافية والمعايير المالية، والشفافية العامة والمساءلة، إضافة إلى المخاطر السياسية والقانونية.

وتصدرت فلندا تصنيف المؤشر لهذه السنة بـ2,88 نقطة، متبوعة بأندورا (2,89 نقطة(، والسويد (3,12 نقطة)، وآيسلندا 3,31) نقطة)، ونيوزيلندا 3,32) نقطة(، ثم سان مارينو (3,34 نقطة

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