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نزار بركة : أزمة المناخ تزداد سوءا يوما بعد يوم

2022-10-06 / 18:41
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هبة بريس

حذر نزار بركة وزير التجهيز والماء، من الأزمة البيئية التي بات يشهدها العالم، والتي ما فتئت تزداد سوءا، وتدق يوما عن يوم ناقوس الخطر.

وأكد نزار بركة، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الرابع حول النقل المستدام، والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للطرق، على أن العالم اليوم وجد نفسه أمام وضع صعب، وجب معه الحسم بشكل استعجالي ونزع الكاربون من الاقتصاد العالمي.

وأوضح وزير التجهيز والماء، بأنه من الضروري بما كان انخراط مختلف الدول والقطاعات بكل مسؤولية والتزام من أجل التحرك وإنقاذ البيئة من الاحتباس الحراري والتغير المناخي الذي أضحى كابوسا يؤرق العالم كله.

وأشاد المتحدث باختيار عنوان المؤتمر، الذي هو »إزالة الكربون، التمويل والتحول الرقمي للقطاع الطرقي من أجل نقل ونمو مستدامين »، فهو مؤشر على الانتقال الى مرحلة التحرك والعمل.

أما بخصوص قطاع النقل، فأكد نفس المتحدث على أنه ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبخصوص هذه الملاحظة، يضيف السيد الوزير، فقد حددت المفوضية الأوروبية هدف القضاء على مركبات الاحتراق الداخلي من أراضيها بحلول عام 2050، وذلك من خلال حظر تسويق مركبات الوقود الأحفوري اعتبارا من عام 2035.

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