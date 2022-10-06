غريب ..البرلماني الزايدي غادر سجن عكاشة في إتجاه قبة البرلمان

2022-10-06 / 19:38
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر ل ” هبة بريس ” أن النائب البرلماني ” سعيد الزايدي” باسم حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة بنسليمان ورئيس جماعة الشراط , قد غادر يوم أمس الأربعاء السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء بعد أن قضى به مدة عقوبة سنة حبسا ، قد توجه اليوم الخميس الى قبة البرلمان .

البرلماني الزايدي حضر اليوم الخميس الى لجنة القطاعات الاجتماعية وأدلى بسؤال كتابي إلى الوزير..

واقعة تحدث لاول مرة في تاريخ البرلمان المغربي، بعدما كان في السابق كل برلماني مدان بعقوبة حبسية يتم اعفاءه، او يقوم برد الاعتبار ويترشح من جديد .

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‫2 تعليقات

  2. واش هاد الشي فعلا واقع في بلاد الحق و القانون ولا غير مهزلة الى كانت بصح و الله العلي العظيم اصبح الشعب المغربي مغلوب على أمرو ولا قيمة له

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