هذه حقيقة تقدم تلميذ بطلب يد زميلته داخل مؤسسة تعليمية بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صورة لتلميذ يتقدم بطلب يد زميلته داخل ساحة مؤسسة تعليمية وامام أنظار باقي التلاميذ ،وهي الصورة التي لقيت تفاعلا كبيرا بين نشطاء الفضاء الازرق.

الصورة التي قيل انها لتلميذ وتلميذة يتابعان دراستهما باحدى المؤسسات التعليمية بطنجة ؤ تيين انها ( الصورة) قديمة وتعود لاحدى المدارس بدولة تونس .

ونفت مصادر لهبة بريس ان تكون الصورة المتداولة قد التقطت داخل احدى المؤسسات التعليمية بمدينة طنجة .

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