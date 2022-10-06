هذه حقيقة تقدم تلميذ بطلب يد زميلته داخل مؤسسة تعليمية بطنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صورة لتلميذ يتقدم بطلب يد زميلته داخل ساحة مؤسسة تعليمية وامام أنظار باقي التلاميذ ،وهي الصورة التي لقيت تفاعلا كبيرا بين نشطاء الفضاء الازرق.
الصورة التي قيل انها لتلميذ وتلميذة يتابعان دراستهما باحدى المؤسسات التعليمية بطنجة ؤ تيين انها ( الصورة) قديمة وتعود لاحدى المدارس بدولة تونس .
ونفت مصادر لهبة بريس ان تكون الصورة المتداولة قد التقطت داخل احدى المؤسسات التعليمية بمدينة طنجة .
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12 تعليقات
موضوع تافه لا يستحق النشر (دائما التفاهة انا لله وانا اليه راجعون)
هو لازال تحت رعاية عائلته فكيف يعقل ان يطلب الزواج أمام انظار التلميذات وتلاميذ المؤسسة…
إذا افترضنا أنها حقيقة فأين هو المشكل ؟؟بالعكس أظهر للشباب العازف عن الزواج بصورة جميلة وفقهما الله وجعله حقيقة.
ما هذا الزمن الذي نعيشه الآن ؛ هو لازال تحت سيطرة عائلته هههههههههههه.
لما هذه البلبلة والصورة قديمة والاكبر من ذالك أنها ليس من المغرب..
هل قادر على تحمل المسؤولية بكل مصاعبها…؟؟؟ إنها أضحوكة العصر الحديث ؛ جيل لا يستحي من نفسه…
إنها عجائب الدنيا !!!جيل لايتحمل حتى نفسه فكيف يعقل ان يتزوج ويتحمل مسئولية الزواج ومتطلباته هههههههههههه
حب قيس وليلى.ههههه
لماذا هذه الاشاعات الكاذبة التي يسببها شبابنا تخربت عقولهم . ..ولا
يقال المثل المغربي (جيل قمش ماكيحشمش ما كيرمش.. وانتهى الكلام..
يقال المثل المغربي المشهور عن قالوا زمان( جيل لفرماج والكاشير ونعاس حتى لتالي دالليل ويصبحوا تالفين هههههههههههه.) وفسرها يافهم هههههههههههه.
ما زال ما شفتوا والو