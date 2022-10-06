سويسرا : المغرب يطلق في بيرن حملة « أرض الأنوار » الترويجية

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

أطلق المغرب صباح اليوم، في العاصمة السويسرية بيرن الحملة الترويجية «المغرب أرض الأنوار »، وذلك بإشراف من سفير المملكة المغربية بسويسرا وليشتنشتاين ذ/ لحسن أزولاي الدي كان مرفوقا نائب السفير ذ/ يوسف بوريطة، على الانطلاقة الرسمية للحملة الترويجية التي ستتم عبر مجموعة من حافلات النقل العمومي إلى حدود يوم 31 من شهر دجنبر المقبل.

وأعطيت انطلاقة الحملة، بحضور عدة شخصيات رفيعة المستوى، في مقدمتها ريبيكا جيكس فابري مسؤولة بمكتب الاستقبال الدولي ”برن ويلكوم”، المفوض له من قبل الخارجية الفيدرالية السويسرية ومدينة برن، تسهيل أنشطة السلك الدبلوماسي والقنصلي والمؤسسات والشركات الدولية.

وحسب المعطيات المتوفرة، سيروج لحملة ”المغرب أرض الأنوار” ببرن، لمدة ثلاثة أشهر، وستتمركز الدعاية لها بخطوط الحافلات الأكثر استعمالا في المدينة السويسرية، بهدف إطلاع أزيد من مائتي ألف شخص عليها يوميا.

من جهته، قال السفير المغربي لدى سويسرا إن علاقة سويسرا بالمغرب «أصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى»، مشيراً إلى أنه عقدنا سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية بين البلدين لتعزيز التعاون السياسي والأمني، وتعميق روابطنا الإنسانية والثقافية».

جدير بالذكر، كان المكتب الوطني المغربي للسياحة، أعلن قبل أشهر عن إطلاق حملة ”المغرب بلاد الأنوار”.

وذكر في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بـ19 سوقا ضمنهم 5 أسواق استراتيجية (فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان الشرق الأوسط، وإسرائيل والبلدان الإفريقية).

وشدد على أن هذه الحملة موجهة للسياح الدوليين المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و59 سنة، وخاصة أولئك الذين لديهم اهتمامات بالفنون، والتجارب الثقافية، والطبيعة والتراث القروي، والشواطئ والأنشطة الترفيهية.

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