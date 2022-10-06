بمشاركة فضيل والطالياني والجابوني.. سهرات مازاغان تعود بألوان “الراي”

2022-10-06 / 17:09
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أعلنت شركة “Signature”، عودتها إلى ملاقاة جمهورها العريض يوم 29 أكتوبر القادم، وذلك بعد سنتين من التوقف بسبب كوفيد-19 الذي أثر بشكل واضح على الساحة الفنية بالمغرب وخارجه.

وحسب المنظمين فإن الدورة السابعة من سهرات مازاغان تأتي رغبة منهم في خلق رواج فني وثقافي بالمنطقة، وتقديم فرصة لعشاق فن الراي للاستمتاع وملاقاة فنانيهم المفضلين.

وسيكون للدورة السابعة طعم خاص ومختلف عن الدورات السابقة، بعدما اختار المنظمين ولأول مرة ثلاثة فنانين من العيار الثقيل، لإحياء نفس السهرة وعلى خشبة واحدة بمنتجع مازاغان، حيث جاء الاختيار على أمير الراي الشاب فضيل، وصاحب أغنية “نتي سبابي” قادر الجابوني، ورضا الطالياني.

وقد وضع المنظمين إمكانية شراء التذاكر من خلال موقع Ticket.ma أو من خلال نقاط البيع المعتمدة بمدينة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بالصفحة الرسمية لسهرات مازاغان (Mazagan Concerts) ، كما سيتم فتح نقطة بيع داخل منتجع مازاغان قبل أسبوع من يوم الحفل.

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