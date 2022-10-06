تارودانت : رؤساء جماعات ترابية يحتجون على مسؤول إستعمل هاتفه في إجتماع رسمي

2022-10-06 / 16:15
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ع اللطيف بركة. : هبة بريس

عبر مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية باقليم تارودانت، عن إستيائهم من تصرفات ممثل مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الجهوي بسوس ماسة، حيث ظل ممثل مكتب الدراسات “يلاعب” هاتفه النقال خلال اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم الخميس 6 أكتوبر الجاري بتارودانت .

أحد نواب رئيس جهة سوس ماسة، تدخل في كلمة نبه خلالها ممثل مكتب الدراسات للأمر، مطالبا ممثل مكتب الدراسات بتتبع مداخلات رؤساء الجماعات، ضمن فعاليات اليوم التشاروي لإعداد برنامج التنمية الجهوي، ليتم تضمينها ضمن البرنامج المزمع إنجازه.

وكادت تصرفات ممثل مكتب الدراسات أن تعصف بلقاء اليوم ، بعدما سادت أجواء مشحونة بين رؤساء الجماعات الترابية، خصوصا وأن هذا اللقاء التشاوري يكتسي أهمية من خلال محاولة تجويد برنامج التنمية الجهوي وتضمينه أهم القضايا التنموية باقليم تارودانت.

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