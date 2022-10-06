“كنبغيك طلقني” لإدريس الروخ في العرض ما قبل الأول بميغاراما بالبيضاء

نجلاء مزيان

يحتضن المركب السينمائي “ميغاراما” بالدار البيضاء، يوم غد الجمعة 7 أكتوبر 2022 على الساعة السابعة والنصف، العرض ما قبل الأول لفيلم ” كنبغيك طلقني” وهو من إخراج إدريس الروخ، وإنتاج شركة كاميليا برود للإنتاج السمعي البصري.

هذا العمل السينمائي الجديد لإدريس الروخ، هو من بطولة، عدنان موحجة، وجليلة تلمسي، يحيى الفاندي، سلمى صلاح الدين، عبد الصمد مفتاح الخير، ومحمد الورادي.

“كنبغيك طلقني” فيلم كوميدي، يتمحور حول قصة مشوقة لزوجين يحبان بعضهما البعض، لكن شاءت الظروف والأقدار، أن تصل علاقتها إلى مرحلة الطلاق، بسبب وقوع مشاكل كثيرة، تترتب عن ذلك مفاجآت، سيتم اكتشافها في الفيلم الجديد.

فبعد إنجاب ابنتها هند قررت نورا ترك وظيفتها، والتخلي عن أحلامها لرعاية طفلتها والعمل من المنزل، بينما يواصل سليم مسيرته المهنية، ويصبح أكثر شهرة كطبيب تجميل، كل شيء يسير على ما يرام، بين نورا وسليم، لكن هذا الهدوء لن يدوم طويلاً لأن الأمور ستتغير بسرعة، وستشكل الحرب جزأ من حياتهم اليومية.

في الفيلم، المصاغ في قالب كوميدي، لن يؤدي وصول بلال ابن عم نورا إلا إلى صب الزيت على النار، وسيكون أحد الأسباب الرئيسية للخلافات التي تنشب بين الزوجين، أما بالنسبة لعهد صديق سليم، فسيجد توأم روحه، وهي جهاد صديقة نورا والتي تعمل كمفتشة شرطة.

تتعقد الأمور بين سليم ونورا، حيث تتمسك الأخيرة، برغبتها في الطلاق نتيجة غيرتها، وعدم ثقتها بسليم، فهل سيتمكن الطرفان رغم المشاكل الكثيرة، من إنقاذ زواجهما ؟.

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