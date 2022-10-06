لقجع يقترح على الحكومة فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم

2022-10-06 / 15:41
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هبة بريس ـ الرباط

واصل مجلس الحكومة أشغاله، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع أخذاً بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار.

كما يأتي ذات المشروع نظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها اثنا عشر مليار درهم، (12.000.000.000 درهم).

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تعليق واحد

  1. السي أخنوش عفاك شوف مع مجلس الحكومة يصادق علي تمويل واحد الشركة ديالي ب 10 مليون الدرهم فقط

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