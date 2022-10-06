الحكومة عن “نقص الحليب”: “الوزارة المعنية ستدعم الانتاج”
هبة بريس - الرباط
علقت الحكومة، على النقص الملحوظ في منتوج الحليب، بمحلات البقالة خلال الأيام الأخيرة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “نقص الحليب مرتبط بمجموعة من العناصر تتضمن عوامل موسمية”.
وأضاف بايتاس، أن الوزارة المعنية ستطلق خلال الأيام المقبلة برامج لدعم هذه السلسلة بهدف دعم الإنتاج.
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مادا عن محلس وزاره الفلاحه والصيد البحرى لصندوق المقاص الدوله للمحافطه على البقر الحلوب وحمايتها من الدبيحه السريه العير المسروعه بدون ترحيص لدى محلس العماله لقصاء حكومه الدوله هدا عمل les services des gènent مفهومه وواصحه الدرهم للإتصالات مريا ممتنعه عن الإمضاء متفرده حنسيه علويه حره فوق السلطه والسياده