السكوري: “الحوار الاجتماعي لجولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية”
هبة بريس ـ الرباط
عقدت الحكومة، يومه الخميس 9 ربيع الأول 1444، مُوَافِقِ 6 أكتوبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول حصيلة الحوار الاجتماعي، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي.
في مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الحوار الاجتماعي، الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية، حيث تم فتح ملفات مهمة من قبيل إصلاح التقاعد وملف تشريعات العمل، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب.
كما تم وفق عرض السكوري تسريع وتيرة الاجتماعات القطاعية، خاصة قطاع التربية والتكوين وقطاع التعليم العالي فضلا عن مناقشة مراجعة الضريبة على الدخل.
11 تعليقات
نريد من الحكومة ان تراعي الظروف الاجتماعية..
على الحكومة ان تقوم بزيادة الحد الادنى للاجور..
الطبقة العاملة والفقيرة لم تستفيد من هذا الحوار الاجتماعي..
الحكومة تخلت عن وعودها اتجاه المواطنين..
نريد من الحكومة ان تحمي المواطن في حالة المرض والعجز والوقوف من العمل..
لا نريد حبرا على ورق ..
المرحلة الأولى لم نرى من الحكومة اي اصلاح ..
نتمنى النهوض بالطلبة الظعيفة التي تاثرت بشكل كبير ..
بالنسبة الضريبة على الدخل ( المأجورين الموظفين المتقاعدين ) هل يعقل ان يبقى مبلغ الاقتطاع pour personnes à charge منحصرا في 15 درهما مند 1989 مع تحديده في 90 درهما شهريا اي 1080 درهما سنويا. هل الحكومة والنقابات و الكونفيدرالية العامة للمقاولات في المغرب انتبهت إلى هذا المبلغ الهزيل جدا والذي ليس له الا تاثير ضعيف على المبلغ النهائي للضريبة على الدخل.
انا من الطبقة الفقيرة وموضة مرتب في السلم السادس صوتنا على اىحمامة وبكثافة قبل الوعود التي أعطيت انذاك لكن الو ضع اليوم مزري مزري جدا اصبحت متسولين في الادارات بين موضفين يتقاضون الملايين
جعجعة بدون طحين ، رشوة النقابات للاجهاز على ما تبقى من حقوق الموظفين ، التشديد في قانون الاضراب ، و التشديد في قانون التقاعد الزيادة في السن و الاقتطاعات.