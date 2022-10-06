إقحام المغرب في إلغاء لقاء “زعيم القبايل”.. الحكومة تعلق

2022-10-06 / 14:30
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هبة بريس - الرباط

علقت الحكومة على خروج السفارة الفرنسية بالمغرب، ببلاغ كذبت من خلاله تدخل السلطات الفرنسية في إلغاء لقاء تلفزي لرئيس جمهورية القبايل مع قناة فرنسية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين عقب الاجتماع الحكومي المنعقد يومه الخميس، “أتساءل هل هذا يدخل في إطار الاعراف? وأتساءل هل السفارات الفرنسية بمختلف البلدان تقوم عادة به?.

هذا وكانت السفارة الفرنسية قد أفادت أنها اطلعت على المقالات الصحفية والتعليقات التي زعمت تدخل السلطات الفرنسية لمنع مرور شخص على قناة فرنسية، مؤكدة أنها تنفي نفيا قاطعا هذه الاتهامات.

وأضافت السفارة الفرنسية، أنها تظل ملتزمة بحرية الصحافة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى احترام تعددية وسائل الإعلام، والحق في الإعلام و الحصول على المعلومات.

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تعليق واحد

  1. واش نتما مزال كتقوا فرنسا وبزاف هاد شي أسيدي نساو هذ فرنسا ما جاي ورااها إلا المشاكل والحمد لله فضحهم الله عزوجل

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