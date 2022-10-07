إدارة الرشاد البرنوصي تتحدى الكاف و تؤكد: “روسي سيواصل مهامه مدربا للفريق”

2022-10-07 / 09:32
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هبة بريس ـ رياضة

بالرغم من القرار الذي سبق و أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” و القاضي بتوقيف يوسف روسي عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة خمس سنوات بسبب اتهامات بتزوير ديبلوم التدريب، خرجت إدارة الرشاد البرنوصي عن صمتها لتؤكد أن روسي سيظل في منصبه.

و في هذا الصدد، أصدر المكتب المديري لنادي الرشاد البرنوصي لكرة القدم بلاغا أكد فيه أنه تفاجأ بالأخبار التي تناولها الإعلام المغربي خلال اليومين الأخيرين والمتعلقة بتوقيف الإطار الوطني ومـدرب الفريق الأول لنادي الرشاد البرنوصي لكرة القدم يوسف روسي عن مزاولة أي نشاط رياضـي طيلة الخمس سنوات القادمة من طرف الكاف.

و أكدت إدارة النادي في ذات البلاغ أنها تعلن للجمهـور الرياضي الكريم أنها لـم تـتـوصل بأية مراسلة فـي الموضوع من الجامـعة الملكية المغربية لكرة القدم أو أي جهـاز كروي آخر.

وعليه، يضيف بلاغ الرشاد البرنوصي، فإن الإطار الوطني يوسف روسي سيواصل مهامه داخل نادي الرشاد البرنوصي حسب العقد الذي يربط الطرفين.

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تعليق واحد

  1. تهمة التزوير هذه سمعة زينة عمرنا سمعنا مدرب مزور في العالم و كين في البرنوصي

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