بنعزوز: “نهدف لتطوير منظومة بيئية حقيقية حول سلامة النقل الطرقي والنقل المستدام”

هبة بريس ـ مراكش

انطلقت اليوم أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للنقل المستدام والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للطرق الذي تحتضنه مدينة مراكش، و ذلك برعاية و تنظيم الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.

و تتمحور أشغال هذه الدورة الرابعة حول موضوع إزالة الكاربون و كذا التمويل والتحول الرقمي للقطاع الطرقي من أجل نقل ونمو مستدامين.

و في هذا الصدد، أكد أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قائلا: “نحن سعداء بتنظيم هذه الدورة الجديدة من المؤتمر الدولي للنقل المستدام، إلى جانب شريكنا التاريخي الاتحاد الدولي للطرق”.

و أضاف ذات المسؤول: “هذه الدورة أصبحت اليوم نقطة الالتقاء الرئيسية لكافة الأطراف المعنية بالنقل المستدام، سواء كانوا سياسيين أو مؤسساتيين أو اقتصاديين أو تقنيين أو علميين أو جمعويين”.

و زاد قائلا: “تتوخى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من خلال هذا الملتقى المهم، تسليط الأضواء على آخر المستجدات والتطورات في مجال السلامة الطرقية والنقل المستدام، خاصة في سياق عالمي غني ومجهودات وطنية كبيرة”.

و شدد بنعزوز على أن الملتقى يهدف أيضا إلى استكشاف الآليات الجديدة للتمويل الأخضر التي تم إحداثها في إطار تمويل المناخ، والتفكير من أجل تطوير منظومة بيئية حقيقية حول سلامة النقل الطرقي والنقل المستدام، والتذكير بموقف المغرب، والتواصل مع المجتمع الدولي حول التزام المملكة من أجل البيئة.

*الصورة من الأرشيف

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