الصورة تعبيرية

المغرب يشارك في إقصائيات بطولة شمال إفريقيا المدرسية لكرة القدم بمصر

2022-10-06 / 12:05
0
هبة بريس

تشارك المملكة المغربية في إقصائيات البطولة الإفريقية المدرسية لكرة القدم أقل من 16 سنة، بمصر، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 أكتوبر 2022.

وذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذه التظاهرة القارية، يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بتعاون مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مضيفة أنها ستعرف مشاركة فرق المؤسسات التعليمية، باعتبار الرياضة المدرسية مدخلا أساسيا لتنمية كرة القدم للجميع بالقارة الإفريقية.

وأشار البلاغ إلى أن الفريقين المشاركين تم اختيارهما انطلاقا من البطولة المدرسية التي نظمت بمدينة القنيطرة خلال الفترة الممتدة من 14 الى 17 أبريل 2022، والتي أسفرت عن تتويج فريق ثانوية عمر بن الخطاب التابعة للمديرية الإقليمية الرباط بالنسبة للإناث، وفريق ثانوية سيدي محمد المغراوي التابعة للمديرية الإقليمية تاونات بالنسبة للذكور واللذين سيمثلان المملكة المغربية في هذا الاستحقاق الرياضي المدرسي الإفريقي.

وبحسب المصدر ذاته سيرافق كل فريق أستاذهم ومدير مؤسستهم التعليمية وحارسة عامة بالنسبة للإناث.

هذا، وسيغادر الوفد الرياضي المدرسي أرض الوطن انطلاقا من مطار محمد الخامس باتجاه مصر اليوم الخميس في الساعة 23 و25د، على أن تتم العودة إلى أرض الوطن يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في الساعة 11 و35 د صباحا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تصنيف الفيفا.. “الأسود” الأول عربيا والثاني افريقيا

تصنيف الفيفا.. “الأسود” الأول عربيا والثاني افريقيا

2022-10-06 / 11:15
Photo of النصيري يسجل في عصبة الأبطال و شباك بونو تتلقى أربعة أهداف

النصيري يسجل في عصبة الأبطال و شباك بونو تتلقى…

2022-10-05 / 22:08
Photo of أحكان يفند الشائعات بزيارة تداريب اتحاد طنجة و دعم الزاكي كمدرب للفريق

أحكان يفند الشائعات بزيارة تداريب اتحاد طنجة و دعم…

2022-10-05 / 21:13
Photo of انتخاب المغربي المتوكل بالإجماع لتمثيل العرب في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

انتخاب المغربي المتوكل بالإجماع لتمثيل العرب في الاتحاد الدولي…

2022-10-05 / 19:29
Photo of المنتخب النسوي لكرة القدم لأقل من17 سنة ينهزم أمام الشيلي

المنتخب النسوي لكرة القدم لأقل من17 سنة ينهزم أمام…

2022-10-05 / 18:17
Photo of رسميا.. إسبانيا والبرتغال تدمجان أوكرانيا في ترشيحهما لاستضافة المونديال

رسميا.. إسبانيا والبرتغال تدمجان أوكرانيا في ترشيحهما لاستضافة المونديال

2022-10-05 / 16:25
Photo of المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يفوز على الأرجنتين برباعية و يتأهل لربع نهائي المونديال

المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يفوز على الأرجنتين برباعية و…

2022-10-05 / 14:16
Photo of تقرير: عودة ميسي إلى برشلونة في الأول من يونيو 2023

تقرير: عودة ميسي إلى برشلونة في الأول من يونيو…

2022-10-05 / 09:36
Photo of لبؤات الأطلس يواصلن التداريب استعدادا للدوري الدولي بإسبانيا

لبؤات الأطلس يواصلن التداريب استعدادا للدوري الدولي بإسبانيا

2022-10-04 / 12:18
Photo of أوكرانيا تنضم لملف إسبانيا والبرتغال المشترك لاستضافة مونديال 2030

أوكرانيا تنضم لملف إسبانيا والبرتغال المشترك لاستضافة مونديال 2030

2022-10-04 / 10:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق