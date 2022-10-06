المغرب يشارك في إقصائيات بطولة شمال إفريقيا المدرسية لكرة القدم بمصر

هبة بريس

تشارك المملكة المغربية في إقصائيات البطولة الإفريقية المدرسية لكرة القدم أقل من 16 سنة، بمصر، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 أكتوبر 2022.

وذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذه التظاهرة القارية، يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بتعاون مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مضيفة أنها ستعرف مشاركة فرق المؤسسات التعليمية، باعتبار الرياضة المدرسية مدخلا أساسيا لتنمية كرة القدم للجميع بالقارة الإفريقية.

وأشار البلاغ إلى أن الفريقين المشاركين تم اختيارهما انطلاقا من البطولة المدرسية التي نظمت بمدينة القنيطرة خلال الفترة الممتدة من 14 الى 17 أبريل 2022، والتي أسفرت عن تتويج فريق ثانوية عمر بن الخطاب التابعة للمديرية الإقليمية الرباط بالنسبة للإناث، وفريق ثانوية سيدي محمد المغراوي التابعة للمديرية الإقليمية تاونات بالنسبة للذكور واللذين سيمثلان المملكة المغربية في هذا الاستحقاق الرياضي المدرسي الإفريقي.

وبحسب المصدر ذاته سيرافق كل فريق أستاذهم ومدير مؤسستهم التعليمية وحارسة عامة بالنسبة للإناث.

هذا، وسيغادر الوفد الرياضي المدرسي أرض الوطن انطلاقا من مطار محمد الخامس باتجاه مصر اليوم الخميس في الساعة 23 و25د، على أن تتم العودة إلى أرض الوطن يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في الساعة 11 و35 د صباحا.

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