المنتخب الوطني

تصنيف الفيفا.. “الأسود” الأول عربيا والثاني افريقيا

2022-10-06 / 11:15
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هبة بريس

واصل المنتخب الوطني المغربي تسلق تصنيف “الفيفا” بعد فوزه على الشيلي وتعادله امام البارغواي في المبارتين الوديتين التي اجراهما تحت قيادة المدرب الجديد وليد الرغراغي خلال فترة التوقف الدولي.

واستقر المنتخب المغربي في المركز الاول عربيا والثاني إفريقيًا والـ22 عالميًا و برصيد 1563.5 خلف منتخب السنغال الاول افريقيا و 18 عالميا.

وحل المنتخب التونس في المركز الثالث إفريقيًا والـ30 عالميًا برصيد 1507.54، متفوقا على نيجيريا صاحبة الصف الرابع افريقيا والجزائر صاحبة المركز الخامس.

وفيما يلي ترتيب أول 10 منتخبات إفريقية في تصنيف فيفا:

– السنغال الأول إفريقيًا والـ18 عالميًا برصيد 1584.38.

2 – المغرب الثاني إفريقيًا والـ22 عالميًا برصيد 1563.5.

3 – تونس الثالث إفريقيًا والـ30 عالميًا برصيد 1507.54.

4 – نيجيريا الرابع إفريقيًا والـ37 عالميًا برصيد 1498.47.

5 – الجزائر الخامس إفريقيًا والـ37 عالميًا برصيد 1489.1.

6 – مصر السادس إفريقيًا والـ39 عالميًا برصيد 1486.44.

7 – الكاميرون السابع إفريقيًا والـ41 عالميًا برصيد 1471.44.

8 – مالي الثامن إفريقيًا والـ46 عالميًا برصيد 1448.85.

9 – كوت ديفوار التاسع إفريقيًا والـ52 عالميًا برصيد 1443.06.

10 – بوركينا فاسو العاشر إفريقيًا والـ55 عالميًا برصيد 1432.25.

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