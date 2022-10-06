علامة “صُنع في المغرب”.. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة مزور و”بيم”

هبة بريس

وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجلس إدارة بيم المغرب، هالوك دورتلو أوغلو، اتفاقية شراكة لتطوير تزويد محلات الشركة بالمنتجات المحلية.

وتتوخى الشراكة الموقعة بين الطرفين تطوير حضور المنتجات محلية الصنع داخل بيم، خاصة في قطاعي صناعة النسيج والصناعات الغذائية، من خلال العمل المتواصل على تعويض الواردات بالمنتجات المحلية.

وتعتزم بيم المغرب بحلول سنة 2025، رفع نسبة منتجاتها الخاصة المصنعة في المغرب إلى 80 في المائة بالنسبة للمنتجات الغذائية، و90 في المائة فيما يخص المنسوجات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية علامة « صُنع في المغرب » التي تجعل من الواردات المحلية محورًا رئيسيًا للتطوير، وتشجع تعزيز الإنتاج المحلي لمختلف العلامات الموزعة، كما أنها تنسجم مع الاستراتيجية الصناعية للمملكة المغربية الرامية إلى توفير منافذ جديدة للإنتاج المحلي، وتحسين تنافسية المصنعين وجعل « صُنع في المغرب » علامة ترمز إلى الجودة.

وفي هذا الصدد، قال مزور: « يندرج تعزيز السيادة الصناعية والتجارية للمغرب ضمن أولويات الحكومة التي تستند على التوجيهات الملكية السامية. نوقع اليوم اتفاقية شراكة جديدة ترمي إلى تطوير التزود المحلي لمجموعة بيم من لدن الصُناع المحليين ».

وشدد الوزير أن علامة صُنع في المغرب « تتوفر كل الإمكانات لتقديم حلول لاحتياجات المجموعة، مع تلبية معايير جودة العلامة، ذلك أن مصنعينا برهنوا مرارًا وتكرارًا على قدرتهم العالية على تصنيع منتجات ذات جودة استثنائية. »

من جهته، قال هالوك دورتلو أوغلو : »تستند القدرة التنافسية لنموذج بيم على اقتراح منتجات ذات جودة عالية بأسعار منخفضة. وبناء على ذلك، فإن التزود الذكي والتحكم في التكاليف يُعدان عنصرين حاسمين لنجاح نموذجنا. اليوم، تقدم متاجر بيم أكثر من 80 في المائة من المنتجات المحلية المغربية، و51 في المائة من منتجات علاماتها الخاصة تحمل علامة « صُنع في المغرب ».

وأضاف المتحدث : »من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة اليوم وبدعم مباشر من وزارة التجارة والصناعة، سنعمل على رفع نسبة تزودنا المحلي في المغرب بالمنتوجات ذات علامة « صُنع في المغرب » إلى 80 في المائة بالنسبة للصناعات الغذائية و90 في المائة فيما يخص المنسوجات ».

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم الوزارة بتسهيل عمل بيم من خلال ربط الاتصال مع الصُناع المحليين لتزويد المجموعة بالمنتجات المحلية، كما سيستفيد المشغلون والموردون المغاربة الذين تختارهم بيم من المواكبة لاحترام معايير المجموعة.

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