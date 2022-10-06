ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 4%

هبة بريس - وكالات

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، بنحو 4%، واقتربت العقود الآجلة للوقود الأزرق من مستوى 1850 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 10:19 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للغاز على مؤشر TTF بنسبة 3.9% إلى 1847 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وأمس بعد أنباء عن استئناف إمدادات الغاز من روسيا إلى إيطاليا، تراجعت أسعار الغاز إلى دون مستوى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ نهاية يوليو الماضي، لكنها أغلقت التداول بالقرب من 1800 دولار.

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