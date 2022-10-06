ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 4%

2022-10-06 / 10:01
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هبة بريس - وكالات

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، بنحو 4%، واقتربت العقود الآجلة للوقود الأزرق من مستوى 1850 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 10:19 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للغاز على مؤشر TTF بنسبة 3.9% إلى 1847 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وأمس بعد أنباء عن استئناف إمدادات الغاز من روسيا إلى إيطاليا، تراجعت أسعار الغاز إلى دون مستوى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ نهاية يوليو الماضي، لكنها أغلقت التداول بالقرب من 1800 دولار.

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‫10 تعليقات

  1. الاتحاد الاوروبي يبحث عن حلول للخروج من الأزمة التي يعاني منها الاوروبيين وخصوصا نحن مقبيلين عن الشتاء..

  2. روسيا اعطت درسا للعالم ان وجودها مهم ويجب احترام قراراتها وسيادتها ..

  6. الأزمة الأوكرانية خلفت العديد من الأزمات الاقتصادية وانعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين في العديد من الدول..

  8. الغاز الروسي مهم جدا وان له دور كبير في استمرار الدول الأوروبية والعربية ..

  10. نتمنى ظبط النفس للدول الاقوى لان هاته الحرب ستؤثر بشكل سلبي على جميع الدول النامية والضعيفة..

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