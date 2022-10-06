طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية فوق كل من سهول المحيط الأطلسي، الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ نزول أمطار مصحوبة أحيانا برعد محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، فضلا عن سقوط بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق الريف. بالاضافة إلى سقوط قطرات مطرية جد خفيفة أو أ مطار ضعيفة ومتفرقة فوق الواجهة المتوسطية، فيما سيكون الطقس حارا نسبيا بشمال ووسط البلاد وأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد.

ومن المتوقع، تناثر حبات من الغبار بكل من الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الجنوبية، وستكون معتدلة القوة بالجنوب الشرقي، السايس والريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 06 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، ومابين 11 و17 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، الريف والماس وهضبة الفوسفاط، ومابين 24 و30 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة، وستكون ما بين 16 و24 درجة في ما تبقى من الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا طفيفا بكل من جنوب الأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة، الريف والمنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الجهات الأخرى عموما.

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