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طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-10-06 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية فوق كل من سهول المحيط الأطلسي، الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ نزول أمطار مصحوبة أحيانا برعد محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، فضلا عن سقوط بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق الريف. بالاضافة إلى سقوط قطرات مطرية جد خفيفة أو أ مطار ضعيفة ومتفرقة فوق الواجهة المتوسطية، فيما سيكون الطقس حارا نسبيا بشمال ووسط البلاد وأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد.

ومن المتوقع، تناثر حبات من الغبار بكل من الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الجنوبية، وستكون معتدلة القوة بالجنوب الشرقي، السايس والريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 06 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، ومابين 11 و17 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، الريف والماس وهضبة الفوسفاط، ومابين 24 و30 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة، وستكون ما بين 16 و24 درجة في ما تبقى من الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا طفيفا بكل من جنوب الأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة، الريف والمنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الجهات الأخرى عموما.

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‫14 تعليقات

  2. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وقينا عذابك يوم تبعث عبادك يآرب ولطفك بنا يآرب

  3. نطلب منك يآرب رحمتك ياارحم الراحمين ولا تجعلنا من القانطين إنك سميع مجيب الدعاء.

  4. رحمتك وسعت كل شيء إنك غفور رحيم اللهم اسقينا الغيث نافعا لاضارا لقوله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من الماء كل شيء حي..

  5. نطلب من الله عزوجل ان يبعد عنا كل سوء ومكروه يصيبنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة اللهم اغثنا واسقينا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار يآرب يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.

  6. إن الله يمهل ولا يهمل..نطلب رحمته والغيث ولا تجعلنا من القانطين وخفف عنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  7. يجب علينا الاحفاظ على هذه النعمة العظيمة التي وهبها الله لنا ولا نبدرها لأن آلله أوصى بها حيث قال تعالى في كتابه الكريم ( إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين..) اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك يا رب..

  10. نطلب من الله تعالى أن يسقينا الغيث نافعا لاضارا لأن الفلاح البسيط الذي ينتظر الرحمة من آلله لتحيى أرضه إنه سميع مجيب الدعاء يآرب.

  12. يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب لطفك بنا ولاتجعلنا من القانطين وخفف عنا إنك على كل شيء قدير..

  14. لا تجعلنا من القانطين إنك سميع مجيب الدعاء اغثنا واسقينا برحمتك ياارحم الراحمين.

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