تقديم برنامج الدورة الـ 14 للمهرجان الدولي للموضة بإفريقيا

2022-10-05 / 23:34
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هبة بريس

تم ،اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم برنامج الدورة الـ 14 للمهرجان الدولي للموضة بإفريقيا ، التي ستنظم تحت شعار “التقائية الثقافات من أجل تنمية إفريقيا”.

وتطمح هذه الدورة، التي ستنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 7 إلى 10 دجنبر المقبل بالرباط بشراكة مع وزارة الثقافة، في إطار الاحتفال بفعاليات “الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية 2022″، إلى الاحتفاء والنهوض بالقارة الإفريقية في مجالي الموضة والإبداع وجعلها ضمن المنظومة العالمية في هذين المجالين.

ويعتبر المهرجان الدولي للموضة بإفريقيا ثمرة جهود سيدنالي سيدي أحمد ألفادي، المتوج سنة 2015 بجائزة “فنان السلم” من طرف اليونسكو، وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة من أجل الابتكار والإبداع الإفريقي، والعضو الفخري بالمنظمة الإفريقية الدولية “المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية” (CGLU Afrique).

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