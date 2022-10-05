أيت الطالب: “بعض المراكز الصحية تقادمت و نهدف لاستقبال المرضى في ظروف جيدة”
هبة بريس ـ الرباط
وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقيات شراكة مع خمسة مراكز استشفائية جامعية بهدف تأهيل بنايات هذه المراكز وتطوير معداتها وتجهيزاتها بتكلفة مالية تقدر بمليار و700 مليون درهم.
وبهذه المناسبة، نوه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالتوقيع على هذه الاتفاقيات التي تأتي في وقتها المناسب بالنظر لكون بعض المراكز الاستشفائية الجامعية “أضحت متقادمة”.
وبعد أن ذكر بالمصادقة، في المجلس الوزاري، على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، جدد آيت طالب التأكيد على أهمية هذا الإصلاح الشامل.
كما أكد على ضرورة الرفع من جاذبية بنيات المستشفيات العمومية، وأساسا مع تعميم التغطية الصحية، مضيفا أن هذه الاتفاقيات ستنفذ قبل متم سنة 2022 في أفق التحول ابتداء من فاتح دجنبر المقبل من نظام راميد إلى نظام تأمين صحي إجباري من شأنه استقبال المرضى في ظروف جيدة.
*الصورة من الأرشيف
15 تعليقات
أحسن أولا إلى مهني القطاع بدفع مستحقاهتم لضمان مردوديتهم في الشغل .
لوبي الصحة والتعليم والعقار والفساد اكبر من اكبر وهو من يقرر . فقط تضييع المال العام في شيء لا يصلح . عدالة صادقة وغير فاسدة محاربة الفساد والمحسوبية والزبونية والرشوة نرقى بالبلد الى الأمام والعكس صحيح.
المرجو من الحكومة أن تصلح المنظومية الصحية لأن أصلا المغرب جد ماسة إلى التغيير والاصلاح في القطاع الصحي.
نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة في قطاع الصحة ؛ مستشفيات متدهورة جدآ لا أجهزة طبية حديثة ومستشفيات في حالة تقصير في المهام ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نتمنى التغيير والاصلاح وليس كلام حبر على ورق والفاهم يفهم.
يجب الإصلاح الشامل في هذآ القطاع لأن المملكة المغربية تحتاج الى مستشفيات عمومية ومراكز الإستشفائية جامعية لتقريب المواطن لها..
انه كلام للاستهلاك الواقع الذي يعيشه المواطن يكذب كل ما يقال امام الكامرات…
يا وزير الصحة يجب ان تقوم بزيارات مفاجئة بالمستشفيات الإستشفائية الجامعية بالمغرب وسترى بعينك ماذا يقع حدث ولا حرج.
أين هي الميزانية المخصصة لذلك سابقاً حتى تحدثون عن تجديد الاتفاقيات وكذا إصلاح الهيكلة الصحية !!!!وخير دليل هو وضعية المستشفيات العمومية بالمغرب حالياً…
يجب على وزارة الصحة مراعاة صحة مرضى كسور الكلي نتمنى التغيير والاصلاح وليس كلام فقط ومسرحية أمام الرأي العام…
أي رميد تتحدثون عنه والمواطن لايستفيد منها جميع التحليلات تقام خارج المستشفيات العمومية وهو مواطن مغربي بسيط يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية والكل لا يحرك ساكنا… لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
نسمع كلامك نصدقك نرى أفعالك نستعجب !!!!
شعارات شعارات شعارات ليست إلا حبرا على ورق مجرد خطابات مضللة لإلهاء المواطن عن التسيب والفوضى وسوء الخدمات والظلم والجور والاهمال الذي يشهده قطاع الصحة.
أولا قم بصرف مستحقات مهني قطاع الصحة الذين الهبت أشعة الشمس وجوههم وهم يناضلون في الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم.
أكثر قطاع يجب وضع مسؤوليه في مواجهة المساءلة القانونية هو قطاع الصحة.