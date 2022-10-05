الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات يشكر الملك على دعمه

هبة بريس

أعرب الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، اليوم الأربعاء بالرباط، عن خالص شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على دعمه لعقد المنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، في نونبر المقبل بمدينة فاس.

وأكد موراتينوس، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أهمية تنظيم هذا الحدث، لا سيما في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، مبرزا أن الموضوع المركزي لهذه التظاهرة الدولية هو تعزيز السلام والتعايش.

وفي هذا الصدد أوضح المسؤول الأممي أن مباحثاته مع بوريطة تندرج في إطار التحضير لهذا اللقاء، الذي يتمركز حول ثلاثة محاور رئيسية؛ تتعلق بالسلام في عالم يعيش على وقع الحروب ، والدور الهام لشباب القرن الحادي والعشرين، والقارة الإفريقية.

وبعدما ذكر بأن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة إفريقية اجتماع المنتدى العالمي لتحالف الحضارات ،أكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية سابقا، أن هذا الموعد الكبير يسعى للتأكيد على الأهمية التي تكتسيها القارة الإفريقية .

وأشار إلى أن مدينة فاس هي المكان الأنسب لتنظيم هذا اللقاء، باعتبارها رمز للسلام والعيش المشترك وملتقى للثقافات والحضارات.

وينعقد المنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، يومي 22 و 23 نونبر في فاس. وتم الإعلان عن عقد هذا المنتدى على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتحالف الأمم المتحدة للحضارات هو منظمة تنسق العمل الدولي في مواجهة التطرف، من خلال التعاون والحوار بين الثقافات والأديان.

*الصورة من الأرشيف

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